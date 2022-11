Sot mot me shi në Kosovë, këto do të jenë temperaturat Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga të dobëta shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të vazhdojnë të ulen, në të dy vlerat ekstreme. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 2-4 gradë Celsius. Ndërsa, maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 8-11 gradë Celsius. /Lajmi.net/