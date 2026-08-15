Sot dy ndeshje në program në Superligë, vëmendja në Skënderaj dhe Hajvali

Sot do të luhen edhe dy ndeshje tjera të xhiros së parë në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll. Sezoni i ri nisi dje, me fitoren 1:3 të Gjilanit ndaj Feronikelit 74. Ndërkohë, sot në Skënderaj, Drenica do të jetë nikoqir i Dukagjinit nga Klina. Në Hajvali, Vushtrria do të ndeshet me…

Sport

15/08/2026 08:41

Sot do të luhen edhe dy ndeshje tjera të xhiros së parë në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll.

Sezoni i ri nisi dje, me fitoren 1:3 të Gjilanit ndaj Feronikelit 74.

Ndërkohë, sot në Skënderaj, Drenica do të jetë nikoqir i Dukagjinit nga Klina.

Në Hajvali, Vushtrria do të ndeshet me nënkampionen, Malishevën.

Të dyja këto ndeshje nisin nga ora 16:30.

Artikuj të ngjashëm

August 14, 2026

Alarmohet Barcelona: Atletico Madridi merr një vendim të papritur për Julian...

August 14, 2026

Dështon transferimi i Martinellit te Galatasaray

August 14, 2026

Ademi: Në Drenas nisi rrugëtimi i ri i Superligës së Kosovës

Lajme të fundit

Bllokada politike, PDK njofton se do të mbajë...

Nafta shtrenjtohet sërish në Kosovë – këto janë çmimet e derivateve

Bastisje në Zubin Potok, konfiskohen armë, qindra fishekë...

Përleshje mes tre personave në Prishtinë, dy të lënduar