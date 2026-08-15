Sot dy ndeshje në program në Superligë, vëmendja në Skënderaj dhe Hajvali
Sot do të luhen edhe dy ndeshje tjera të xhiros së parë në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll. Sezoni i ri nisi dje, me fitoren 1:3 të Gjilanit ndaj Feronikelit 74. Ndërkohë, sot në Skënderaj, Drenica do të jetë nikoqir i Dukagjinit nga Klina. Në Hajvali, Vushtrria do të ndeshet me…
Sport
Sot do të luhen edhe dy ndeshje tjera të xhiros së parë në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll.
Sezoni i ri nisi dje, me fitoren 1:3 të Gjilanit ndaj Feronikelit 74.
Ndërkohë, sot në Skënderaj, Drenica do të jetë nikoqir i Dukagjinit nga Klina.
Në Hajvali, Vushtrria do të ndeshet me nënkampionen, Malishevën.
Të dyja këto ndeshje nisin nga ora 16:30.