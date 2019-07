Soreca: Palët të angazhohen urgjentisht në dialog! Kushtetueses t’i kthehet funksionaliteti

Ambasadori i BE në Shqipëri, Luigi Soreca ka sot nëpërmjet një postimi në Twitter pas zgjedhjeve të 30 qershorit, me një thirrje të fortë për palët politike.

Ai shkruan se palët duhet të tregojnë pjekuri dhe të angazhohen urgjentisht në dialog politik, ndërsa shton se fokusi tani është krijimi i SPAK dhe i Gjykatës Kushtetuese.

Sipas ambasadorit të BE-së në Shqipëri, do të jetë gjykata ajo që do të sqarojë çështje të pazgjidhura që kanë të bëjnë metë drejta kushtetuese duke përfshirë çështjet e zgjedhjeve.

“Është koha që qeveria, opozita dhe institucionet të tregojnë pjekuri politike dhe të angazhohen urgjentisht në një dialog politik për të kapërcyer situatën aktuale.

Është gjithashtu koha për të ecur përpara me reformat e sundimit të ligjit. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është e pakthyeshme. Fokusi tani është krijimi i SPAK dhe sjellja e Gjykatës Kushtetuese përsëri në funksionalitetin e saj. Pasi të përfundojë rigorozisht verifikimi i kandidatëve, SPAK do të lejojë të përmirësojë më tej luftën e saj kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa Gjykata do të jetë në gjendje të sqarojë të gjitha çështjet e pazgjidhura që kanë të bëjnë me të drejtat kushtetuese, duke përfshirë çështjet e zgjedhjeve”, shprehet ai në një postim të bërë në Twitter.

“Lufta kundër korrupsionit duhet të vazhdojë. Prokuroritë duhet të hetojnë çdo formë të pohuar në raste të krimit të organizuar. Për më tepër, puna ndërpartiake duhet të rifillojë me shpejtësi në për reformën elektorale.

Të gjitha institucionet dhe liderët politikë duhet të përqendrojnë përpjekjet e tyre në këto objektiva në pikëpamje të vendimit vendimtar të KE-së në tetor. EU do të vazhdojë të mbështesë plotësisht Shqipërinë dhe qytetarët e saj, të cilët besojnë fuqishëm në të ardhmen evropiane të vendit të tyre”, përfundon ai.