Sopjani për shujtat e FSK-së: Nuk mungon ushqimi, por cilësia e tij që po iu servohet ushtarëve

Avokati, Shkelzen Sopjani ka thënë se nuk qëndron problemi tek furnizimi i ushqimit tek Forca e Sigurisë së Kosovës [FSK] por tek cilësia e ushqimit që po iu shërbehet atyre.

Sopjani u shpreh se ushtarëve të Kosovës po iu mungon cilësia e ushqimit të nevojshëm për rutinën e tyre ushtarake.

“Nuk ka telashe me mungesë ushqimi, por me cilësi të ushqimi që po I servohen ushtarëve. Kemi pare që është servuar sallama dhe buka, por jo ushqim i duhur për ushtarët. Mënyra e adresimit është e gabuar”, tha Sopjani në Dukagjin.

Sopjani kritikoi Qeverinë Kurti se po merret me individë edhe kompani të caktuara sesa me zgjedhjen e problemit të ushqimit.

“Nuk është edhe aq sa po proklamohet. Por problemi është se fillimisht pushteti po merret me kompani dhe me individ, e jo me thelbin e këtij problemi. Kjo çështje po I qetë në hije sukseset e Qeverisë në FSK, si rritja e buxhetit por edhe numri të personelit, si të arritura. Problemet si kjo I qesin në hije të keq FSK-së. Problemi do duhej të adresohej në ministri, në zyren e Ministrit dhe Sekretarit të Ministrisë. Ka pas një problem tek tenderimi i kontratës, por edhe menaxhim I gabuar për tenderimin e kontratës. Nuk ka pasur veprim të duhur në kohën e duhur, me qëllim për vazhdimin ose përzgjedhjen e operatorit të ri. Ka afat kohor të caktuar. Problemi a qëndron tek individët e caktuar brenda ministries për zgjedhjen e një operatori. Duhet hetim për këtë çështje. Njerëzit e pushtetit nuk do duhej të adresoheshin këto probleme me fajësimin e qeverive paraprake, se kush ka fituar apo çka ka bërë. Po duhet të adresohet problemi se si çështja e ushqimit I qetë në rend dytë gjërat e tjera”, tha Sopjani.