Sonte nata e dytë e Eurovisionit, kjo është lista e vendeve që do të ngjiten në skenën e Bazelit Sonte mbahet gjysmëfinalja e dytë e Eurovisionit, ku 16 shtete do të garojnë për të siguruar 10 vendet e fundit në finalen e madhe, e cila zhvillohet të shtunën, më 17 maj. Pas një hapjeje spektakolare të martën, festivali rikthehet me natën e dytë garuese, duke sjellë në skenë emocione, energji dhe performanca të nivelit…