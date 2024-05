Sonte fillon Eurovision 2024: Shqipërinë e përfaqëson Besa Kokëdhima Eurovision Song Contest do të fillojë sonte edicionin e 68-të në ora 21:00 në Malmo Arena në Suedi. Sonte do të garojnë 15 këngë dhe vetëm 10 prej tyre do të kualifikohen për finalen e së shtunës, shkruan lajmi.net. Shqipëria do të garojë të enjten në gjysmëfinalen e dytë. Këtë vit në Festivalin evropian të…