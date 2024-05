Nënsekretarja amerikane takon Kurtin: I thotë të zbatohen të gjitha marrëveshjet me Serbinë Nënsekretarja amerikane e Shtetit për Diplomaci Publike, Liz Allen tha se pati “diskutim të thellë” me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Allen publiko në “X” fotografi nga ky takim, ndërsa shkroi se “Kosova i përket BE-së dhe NATO-s”, duke përmendur kërkesën për zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, raporton Gazeta Express. “Ne kërkojmë zbatimin e plotë…