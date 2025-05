Sonte dihet kampioni i Serie A, Napoli dhe Inter në garë

Sonte, më 23 maj 2025, Serie A ofron një mbrëmje dramatike me dy ndeshje vendimtare që do të përcaktojnë fatin e titullit kampion.

Napoli dhe Inter janë ndarë vetëm nga një pikë pas 37 javësh, dhe gjithçka do të vendoset në sfidat e fundit të sezonit.

Napoli, i drejtuar nga Antonio Conte, kryeson tabelën me 79 pikë dhe do të presë Cagliarin në “Stadio Diego Armando Maradona”.

Një fitore do t’u siguronte titullin e katërt në histori, pavarësisht rezultatit të Interit. Cagliari, i pozicionuar në vendin e 14-të, ka humbur tetë ndeshjet e fundit kundër Napolit, duke e bërë këtë një sfidë të vështirë për ta.

Interi, me 78 pikë, do të udhëtojë drejt “Stadio Giuseppe Sinigaglia” për t’u përballur me Comon. Skuadra e drejtuar nga Cesc Fàbregas ka qenë në formë të shkëlqyer, me gjashtë fitore dhe një barazim në shtatë ndeshjet e fundit, duke siguruar qëndrimin në Serie A dhe duke u ngjitur në vendin e dhjetë. Interi duhet të fitojë dhe të shpresojë që Napoli të mos fitojë për të marrë titullin.