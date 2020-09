Solskjaer: Nuk merituam më shumë se një pikë ndaj Brighton

Ndeshja ishte interesante me përmbysje në rezultat, ndërsa goli i fitores erdhi pas 10 minutash shtesë dhe kur gjyqtari e kishte mbyllur takimin.

Një rishikim i VAR bëri që gjyqtari të akordojë penallti, nga ku Bruno Fernades shënoi golin e fitores.

“Kur e barazuan në 2-2, i thash vetes ‘ok, kemi humbur dy pikë ose ndoshta meritonim vetëm një’. Nuk besoj se meritonim më shumë, por karakteri i treguar meriton më shumë”.

“Pas golit të tyre të parë, kemi filluar të luajmë, dhe është një gjë e rëndësishme për ne në krahasim me sezonin e kaluar, ku kemi barazuar shumë herë. Ishim skuadra me më pak humbje, me përjashtim të Liverpoolit, por barazimet kanë qenë me të vërtetë shumë”

“Ata punuan shumë. Ne e dimë se nuk jemi të gatshëm. Shihet se ata janë shumë më të përgatitur fizikisht se ne. Ata janë ndër ekipet me përgatitjen fizike më të mirë në ligë dhe ne e kemi ditur se do të jetë ndeshje shumë e vështirë fizikisht sepse ne nuk jemi ende aty, por do të jemi shumë shpejt. Reagimi i lojtarëve ishte mbresëlënës në të dy golat. Nuk luajtëm mirë deri në golin e parë dhe kjo është një gjë që duhet ta përmirësojmë”, ka thënë norvegjezi.