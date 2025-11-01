SKANDALOZE | Kurti kërcënon qytetarët nëse nuk e votojnë VV-në në balotazh: Mendoni mirë – nuk e jap buxhetin për ata kryetar që nuk dinë të punojnë
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje me një tubim në Prishtinë e ka hapur fushatën për balotazh.
Fjalën në tubim e mori kryetari i kësaj partie, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, transmeton lajmi.net.
Siç edhe pritej, ai filloi të përdorë për fushatë veprimet e fundit që i ka ndërmarrë me paratë e taksapaguesve.
“Të votoni për atë parti që në nivelin qendror i ka rritur ndjeshëm rrogat e pensionet, bursat për studentët dhe shtesat për fëmijët.”, tha ai.
Tutje, ai kritikoi ish-kryetarët nëpër komunat ku qeverisë momentalisht VV.
“Në nivelin lokal ku do që kemi qeverisur, kemi investuar shumë më tepër se paraardhërsit tanë, nga të cilët kemi trashëguar vetëm borxhe.”, u shpreh ai.
Pastaj, Kurti iu bëri lutje votuesve të partive tjera.
“Populli ynë ka shumë fjalë e shprehje të urta, por njëra prej tyre thotë: “Mos e shiko gunën, por shikoje punën”. Kështu të dashur qytetarë, votues të partive tjera, mos e shikoni partinë kësaj radhe, por shikojeni punën që është bërë e do të bëhet.”, tha i pari i VV-së.
Tutje, ai u lëshua në gjuhë kërcënuese nëse s’votohet VV-ja. Ai në një formë e konfirmoi se në vendet ku ka qeverisur VV-ja ka dërguar investime milionëshe.
“Pse mos të vijnë edhe në komuna tjera investime dhjetëra milionëshe? Mendoni mirë qytetarë, zgjidhni kryetarin e duhur dhe që ju duhet”
“Ne kemi premtuar dhe do ta mbajm fjalën, 1 miliard euro investime për komunat, por ju e dini, unë nuk e jam buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar që nuk dinë të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk dinë e nuk e duan punën, asa ata që dinë e duan të vjedhin, me ata nuk ka investime as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës.”, tha ai./lajmi.net/