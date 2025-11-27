Skandal: Ministria e Shëndetësisë e Serbisë hap konkurse për vende pune në Obiliq, Gjilan, Prizren, Fushë Kosovë e Zubin Potok
Ministria e Shëndetësisë në Serbi, ka hapur vende të reja pune, por jo në Serbi. Këto vende të reja pune janë hapur në Kosovë, saktësisht në pesë Komuna të Kosovës. Kjo gjë është konfirmuar madje edhe në web-faqen zyrtare të ministrisë serbe ku ekzistojnë njoftime për zgjatjen e afatit të pesë konkurseve të cilat ishin…
Njëri nga këto njoftime është për në Qendrën Shëndetësore të Obiliqit, konkurs i hapur më 20 tetor 2025 ndërsa me vendimin e sotëm është zgjatur deri me 15 janar të këtij viti.
- 1. Shofer ambulance, 2 punonjës të përkohshëm, për periudhën deri më 28 shkurt 2026, Departamenti i Transportit me Ambulancë.
- 2. Pastrues në ambientet ku ofrohen shërbime shëndetësore, 2 punonjës të përkohshëm, për periudhën deri më 28.02.2026, Departamenti i Çështjeve Teknike.
- Pastrues, 1 punonjës me afat të caktuar, për periudhën deri më 28 shkurt 2026, Departamenti i Çështjeve Teknike.
- Zyrtar Financiar dhe Kontabiliteti, 1 punonjës me afat të caktuar, për periudhën deri më 28 shkurt 2026, Departamenti i Çështjeve Financiare dhe Kontabilitetit.
- 5. Infermier-teknik në klinikën ambulatore, 1 punonjës për një afat të caktuar, deri më 28.02.2026, Shërbimi i Kujdesit Shëndetësor për të Rritur me Trajtim në Shtëpi.
- Teknik laboratori, 1 punonjës me afat të caktuar deri më 28 shkurt 2026, Shërbimi Laboratorik.
7. Infermiere gjinekologjike dhe obstetrike, 1 punonjëse për një afat të caktuar deri më 28 shkurt 2026, Shërbimi i Patronazhit Polivalent dhe Departamenti i Këshillimit Gjinekologjik.
- Doktor i Mjekësisë, 1 punonjës me afat të caktuar deri më 28 shkurt 2026, Shërbime të Kujdesit Shëndetësor për të Rritur me Trajtim në Shtëpi.
- Infermiere-teknike në klinikën ambulatore, 1 punonjëse me afat të caktuar, për të zëvendësuar një punonjëse që mungonte përkohësisht, Shërbimi i Kujdesit Shëndetësor për të Rritur me Trajtim në Shtëpi.
Edhe një konkurs tjetër i hapur më 9 tetor të këtij viti, për Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, është zgjatur afati deri më 15 janar 2026.
Ky konkurs ishte i hapur nga Ministria e Shëndetësisë së Serbisë për pozitat:
- Doktor i Mjekësisë – 3 punonjës të përkohshëm për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, OJ Qendra Shëndetësore e Gjilanit, për të plotësuar vendet e lira të punës;
- Doktor i Stomatologjisë – 15 punonjës të përkohshëm për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, OJ Qendra Shëndetësore e Gjilanit, për të plotësuar vendet e lira të punës;
- Teknik laboratori – 5 punonjës të përkohshëm për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, OJ Qendra Shëndetësore e Gjilanit, për të plotësuar vendet e lira të punës;
- Fizioterapist profesionist – 5 punonjës të përkohshëm për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, OJ Qendra Shëndetësore e Gjilanit, për të plotësuar vendet e lira të punës;
- Teknik infermier/e, teknik infermier/e gjinekologjik/e dhe obstetrikal/e dhe teknik infermier/e pediatrike – 100 punonjës të përkohshëm për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, OJ Qendra Shëndetësore e Gjilanit, për të plotësuar vendet e lira të punës;
- Punëtor administrativ, jurist i diplomuar – 1 ekzekutor për një afat të caktuar për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, Shërbimi i Institucionit Publik për Çështje Juridike, Ekonomike-Financiare, Teknike dhe të Tjera të Ngjashme, me qëllim plotësimin e një pozicioni të lirë, ose të lirë;
- Punëtor administrativ, ekonomist i diplomuar – 1 ekzekutor për një afat të caktuar për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, Shërbimi Zyrtar për Çështje Ligjore, Ekonomike-Financiare, Teknike dhe Çështje të Tjera të Ngjashme, me qëllim plotësimin e një pozicioni të lirë ose të lirë;
- Punëtorë teknikë dhe mbështetës – 12 ekzekutues ( shoferë ambulancash, hamall dhe higjienistë) për një periudhë të caktuar kohore për të punuar në Qendrën Shëndetësore të Gjilanit, Shërbimi Zyrtar për Çështje Ligjore, Ekonomike-Financiare, Teknike dhe të Ngjashme, me qëllim plotësimin e vendeve të lira të punës ose të lira.
Konkursi i radhës nga Ministria e Shtetit që nuk e njeh Kosovën dhe institucionet e Kosovës, është në Qendrën Shëndetësore të Prizrenit,. Ky konkurs i hapur më 20 nëntor të këtij viti, është zgjatur afati deri më 15 janar 2026.
Sipas këtij konkursi, kërkoheshin:
- Doktor i Mjekësisë – mjek i zgjedhur…. 1 ekzekutor.
- Shoferi i ambulancës…………………………… 1 autor i krimit
- Stafi i pastrimit në ambientet ku ofrohet kujdes shëndetësor….. 1 autor;
- Ekonomist i diplomuar për çështje të kontabilitetit financiar………..1 ekzekutor
Një konkurs tjetër, i cili ishte shpallur më 9 tetor 2025, është shtyrë deri më 15 janar 2026, e që sipas njoftimit thuhet se ka ndodhur për shkak të aplikimeve të shumta, dhe që komisioni nuk mund të zhvillonte intervista individuale me secilin, të hapnin dokumentacionin dhe të shqyrtonin nëse secili aplikant i plotësonte kërkesat brenda afatit të përcaktuar.
1. Analist i asociuar shëndetësor në laborator – 2 ( dy ) pozicione me kohë të plotë , për një periudhë të caktuar prej 6 (gjashtë) muajsh.
Konkursi është shtyrë edhe në Qendrën Shëndetësore në Fushë Kosovë, që ishte hapur më 8 dhjetor të këtij viti.
1. Doktor i Stomatologjisë – 3 (tre) punonjës në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor Dentar;
2. Psikolog – 1 (një) drejtues në Shërbimin për Aktivitete Specialistike dhe Konsultative;
3. Infermier/teknik – 5 (pesë) punonjës në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor për të Rritur me trajtim dhe kujdes në shtëpi;
4. Infermier/teknik pediatrik – 3 (tre) punonjës në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor për Gratë dhe Fëmijët;
5. Infermier/e gjinekologjik/e dhe obstetrikal/e – 4 (katër) punonjës/e në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor për Gruan dhe Fëmijë;
6. Teknik i Lartë Farmaceutik – 1 (një) drejtues në Shërbimin e Shërbimeve Shëndetësore Farmaceutike;
7. Teknik farmaceutik – 2 (dy) punonjës në Shërbimin e Shërbimeve Shëndetësore Farmaceutike;
8. Teknik laboratori – 1 (një) punonjës në Departamentin e Diagnostikimit Laboratorik;
9. Infermier/e stomatologjik/e – 3 (tre) punonjës në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor Stomatologjik;
10. Teknik fizioterapeutik – 1 (një) punonjës në Shërbimin për Aktivitete Specialistike dhe Konsultative;
11. Pastrues i ambienteve ku ofrohen shërbime shëndetësore – 6 (gjashtë) punonjës në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe të Tjera/Departamenti i Mbështetjes dhe Çështjeve Teknike;
12. Shofer ambulance – 3 (tre) drejtues në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe Çështje të Tjera/Departamenti i Transportit të Ambulancës;
13. Pastrues/përgjegjës mirëmbajtjeje – 3 (tre) punonjës në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe Çështje të Tjera/Departamenti i Mirëmbajtjes Teknike, Sigurisë dhe Mbrojtjes;
14. Roje/hamall – 3 (tre) ekzekutorë në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe Çështje të Tjera/Departamenti i Mirëmbajtjes Teknike, Sigurisë dhe Mbrojtjes;
15. Ekonomist i diplomuar për çështje të kontabilitetit financiar – 1 (një) drejtues në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe të Tjera/Departamentin për Çështje Ekonomiko-Financiare;
16. Oficer financiar dhe kontabël – 1 (një) drejtues në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomike dhe Financiare, Teknike dhe të Tjera/Departamenti për Çështje Ekonomike dhe Financiare;
17. Zyrtar Ligjor, Burimesh Njerëzore dhe Çështjeve Administrative – 1 (një) drejtues në Shërbimin Ligjor, Ekonomiko-Financiar, Teknik dhe Çështjeve të Tjera/Departamentin e Çështjeve Ligjore;
18. Teknik lavanderie dhe pastrimi kimik – 1 (një) drejtues në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe të Tjera/Departamentin e Mbështetjes dhe Çështjeve Teknike;
19. Teknik i Mirëmbajtjes së Sistemeve dhe Teknologjisë së Informacionit – 1 (një) drejtues në Shërbimin për Çështje Ligjore, Ekonomiko-Financiare, Teknike dhe Çështje të Tjera;
Konkursi i fundit të cilin e ka siguruar lajmi.net, është ai i Qendrës Shëndetësore të Zveçanit.
Ky konkurs i shpallur më 09.10.2025 është shtyrë deri më 15 janar 2026.
Përmes këtij konkursi po kërkohej:
1) Doktor i Mjekësisë, mjek i zgjedhur – 2 ( dy ) me kohë të plotë, për një mandat të caktuar prej 6 (gjashtë) muajsh.
Në të gjitha këto konkurse, Kosovës i referohen si “Krahinë Autonome e Kosovës dhe Metohisë”.
Këto konkurse që tanimë vetëm se janë hapur, i kishte paralajmëruar pak para zgjedhjeve lokale në Kosovë, presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ku kishte thënë se “shteti i Serbisë kujdeset për komunitetin serb në Kosovë”.
Këto konkurse të premtuara, mund të kenë dhënë rezultat në zgjedhjet lokale të 12 tetori, ku Lista Serbe i fitoi 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë.
Në lidhje me këto konkurse që janë hapur nga Ministria e Shëndetësisë, në institucione paralele serbe në Kosovë, nuk ka pas asnjë njoftim nga Ministria e Shëndetësisë e as nga kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Lajmi.net do të tentoj të marr përgjigje nga ta dhe do të përcjell në vazhdimësi nëse do të hapen konkurse të tilla. /Lajmi.net/