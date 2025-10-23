S’ka fitore për Dritën – skuadra kosovare barazon në “Fadil Vokrri” kundër ekipit nga Qipro

Në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Ligës së Konferencës UEFA, Drita e Gjilanit ka barazuar 1:1 ndaj ekipit qipriot Omonia Nicosia në stadiumin "Fadil Vokrri" në Prishtinë. Golin e parë në këtë ndeshje e shënoi Arb Manaj në minutën e 12-të pas asistimit të Besnik Krasniqit. Megjithatë, në minutën e 45-të, Omonia…

Sport

23/10/2025 20:47

Në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Ligës së Konferencës UEFA, Drita e Gjilanit ka barazuar 1:1 ndaj ekipit qipriot Omonia Nicosia në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Golin e parë në këtë ndeshje e shënoi Arb Manaj në minutën e 12-të pas asistimit të Besnik Krasniqit. Megjithatë, në minutën e 45-të, Omonia Nicosia arriti të barazojë me golin e Masouras G., i cili u asistua nga Ewandro, transmeton lajmi.net.

Pas dy ndeshjeve në këtë fazë, Drita ka grumbulluar dy pikë nga dy barazime dhe ende nuk ka arritur të shënojë fitore në garën e tyre historike evropiane. Kjo është hera e parë që Drita kualifikohet në kompeticionet evropiane, duke i dhënë klubi një rëndësi të madhe në futbollin kosovar.

Ndeshja e ardhshme e Dritës në Ligën e Konferencës UEFA do të zhvillohet më 6 nëntor kundër ekipit Shelbourne në Dublin.

Ky është një moment i rëndësishëm për ekipin dhe tifozët e tij, të cilët shpresojnë për paraqitje më të mira dhe fitore në ndeshjet e ardhshme./lajmi.net/

