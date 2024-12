“S’jam as i pari, as i fundit”, Ledri shpalos detaje- Flet për raportin me Sarën dhe për vajzën e tyre

Këngëtari Ledri ishte i ftuari i radhës në rubrikën “Galeri” në E Diell.

Ai rrëfeu mes emocionesh, ndarjen nga Sara Hoxha, me të cilën ka edhe një vajzë, Poem.

Si ka qenë eksperienca jote familjare?

Ledri: Eksperiencë shumë e bukur, deri tek lindja e Poit, nëse një ditë është më e veçanta, është lindja e Poit, vitet që kanë fluturu më shpejt.

Si mendon pse mund të vijë një ndarje?

Ledri: Nuk e di, ka gjëra të pashpjegueshme, ndodhin gjërat, jeta, s’jam as i pari, as i fundit, me rëndësi është si e vazhdon, kemi një raport shumë të mirë, jemi shokë ende me Sarën dhe gjithçka bëjmë për Poin, ajo qysh ka ardh deri aty as e kemi mendu, as e kemi fol me tregu drejt, por që ka ardh.

Si janë marrëdhëniet me vajzën?

Ledri: Me vajzën marrëdhënie të shkëlqyeshme, jam shumë i lumtur që jam në emision me ty, por mezi po pres me ik se e kam në Tiranë, me ik me e taku. Vij e marr në Tiranë, rri një javë, merremi vesh.