Të shtunën do të zhvillohen ndeshjet e fundit në Grupin B, në kuadër të para-kualifikimeve evropiane në Kupën e Botës 2023.

Luksemburgu do të përballet me Islandën, ndërsa Kosova me Sllovakinë.

Islandezët janë kualifikuar tutje, sepse kanë katër fitore dhe një humbje, ndërsa Luksemburgu, Sllovakia dhe Kosova kanë nga shtatë pikë, apo dy fitore dhe tri humbje.

Për tu kualifikuar tutje Dardanët, duhet të mposhtin Sllovakinë, por edhe për të shpresuar që Luksemburgu do të mundet nga Islanda.

20 Shkurt

16:00 Luksemburgu-Islanda

19:00 Kosova-Sllovakia/Lajmi.net/