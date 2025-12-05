Situata e Rodrit, Pep Guardiola tregon se kur kthehet mesfushori spanjoll
Pep Guardiola u paraqit në konferencë për media para ndeshjes ndaj Sunderlandit në Premier League. Guardiola u pyet edhe për mesfushorin Rodri. Ka kohë që mesfushori spanjoll nuk është duke luajtur për Cityn për shkak të lëndimit. “Nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Sunderlandit. Ai po bën mirë. A jeni të lumtur…
Sport
Pep Guardiola u paraqit në konferencë për media para ndeshjes ndaj Sunderlandit në Premier League.
Guardiola u pyet edhe për mesfushorin Rodri.
Ka kohë që mesfushori spanjoll nuk është duke luajtur për Cityn për shkak të lëndimit.
“Nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Sunderlandit. Ai po bën mirë. A jeni të lumtur me përgjigjen? Ai po bën mirë…!
“Por nuk e di se kur do të kthehet”, u shpreh Pep Guardiola
Rodri, fitues i “Topit të artë” në vitin e kaluar, lëndoi ligamentet dhe që nga ai moment ai s’ka “parë” dritë me sy.