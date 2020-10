Simon Cowell po shton peshë pasi la dietën vegane

Simon Cowell po shton peshë pas operacionit të shpinës pas aksidentit me biçikletë elektrike.

Simon Cowell thuhet se ka shtuar peshë dhe ka marrë një pushim nga dieta e tij vegane për të ndihmuar në rikuperimin e operacionit në shpinën e tij të thyer, shkruan Daily Mail.

Sipas mikut të tij të ngushtë Sinitta, i cili kishte humbur 27 kilogramë pasi kishte ndryshuar stilin e jetës vitin e kaluar, është kthyer në ngrënie të kalciumit dhe ka rritur marrjen e proteinave në një përpjekje për të ‘rimarrë forcën e tij’, transmeton lajmi.net.

Ylli televiziv është detyruar të marrë një pushim nga angazhimet e tij të punës pas aksidentit të tij të tmerrshëm me biçikletë elektrike në gusht.

Këngëtari Sinitta tha për The Sun, “Unë fola me të javën e kaluar dhe ai dukej shumë më mirë.

‘Ai nuk ishte i trullosur, i përhumbur ose i dobët. Ai ishte me të vërtetë i ndritshëm dhe i lumtur. Ai ka shtuar pak në peshë dhe po duket më i shëndetshëm”./Lajmi.net/