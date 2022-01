Si të përballeni me nervozizmin në takimin e parë?

Këtu janë disa këshilla si ta mbani në kontroll nervozizmin gjatë takimit të parë, transmeton lajmi.net.

Pse jemi nervoz para takimit?

Të vetëdijshëm se sa i rëndësishëm mund të jetë takimi i parë, ndjejmë një dozë presioni. Sa më shumë na pëlqen personi që po takojmë, aq më nervozë jemi, sepse do të donim të linim një përshtypje të mirë të parë. Veç kësaj, shumë pyetje na përshkojnë kokën: cili është vendi ideal për një takim, çfarë të veshim, a do të ketë një takim tjetër…? Simptomat e ankthit mund të jenë të pakëndshme, të tilla si problemet me stomakun, kështu që tani do të shqyrtojmë taktikat për të mbajtur nën kontroll nervozizmin.

Përgatitni gjithçka paraprakisht

Kur nuk i mbajmë gjërat nën kontroll, ndiejmë tension. Emocionet nuk janë të lehta për t’u kontrolluar, por ka disa hapa që mund të ndërmarrim për të mbajtur stresin në minimum. Përcaktoni vetë vendin e takimit, në mënyrë që të ndiheni më rehat dhe të mendoni se çfarë do të vishni me kohë. Mos u largoni për minutën e fundit.

Zgjedhja e një gardërobë

Zgjidhni një gardërobë ku ndiheni rehat, në mënyrë që të fokusoheni te bashkëbiseduesi, në vend që të keni frikë se do të ndodhë diçka që ju nuk e dëshironi. Për shembull, në vend të takave të larta, të cilat janë të pakëndshme, zgjidhni këpucë të rehatshme. Mos e ndryshoni stilin tuaj të veshjes, vetëm për t’i bërë përshtypje dikujt. /Lajmi.net/