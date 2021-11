Si ta kuptoni se e dashura është duke iu zënë frymën?

3 shenja që tregojnë se me siguri po e “mbytni” partnerin tuaj.

Nuk ka asgjë të keqe të kalosh kohë cilësore me një të dashur, por ekstremi tjetër është kur e mbyt partnerin me veprimet e tua.

Ju mund të kaloni një fazë në martesën tuaj kur besoni se marrëdhënia juaj mund të përmirësohet nëse i përkushtoheni më shumë gruas suaj, por kjo nuk do të ndodhë nëse ai ndjen se nuk mund të marrë frymë nga ju.

Ju e teproni sa i përket intimitetit

Pritjet e tepërta përfshijnë kërkesa të paarsyeshme për sa i përket kohës, dashurisë dhe energjisë. Nëse vareni nga partneri në kuptimin që ai duhet të forcojë vazhdimisht vetëvlerësimin tuaj, të përmbushë të gjitha nevojat tuaja sociale dhe të ndajë çdo emocion me ju, do ta mbytni vërtet. Mbingarkesa me intimitet nuk është më intimitet, por punë e vështirë.

Ju nuk dëshironi që ai të kalojë kohë me njerëz të tjerë

Miqtë dhe familja janë njerëz të rëndësishëm në jetën e secilit prej nesh. Pavarësisht nëse jeni i martuar apo jo, nuk duhet të humbni kurrë kontaktin me këta njerëz. Nëse mendoni se burri juaj nuk duhet të shohë miqtë dhe familjen e tij, sepse ju po i plotësoni nevojat e tij dhe ai po plotëson nevojat tuaja, gaboheni shumë. E vërteta nuk mund të jetë më larg nga kjo, sepse këto janë në të vërtetë tre ekstreme.

Jeni të fiksuar pas kontrollit të telefonit të tij

Është legjitime të vendoset një politikë besimi në martesë që përfshin një telefon pa kyç ose fjalëkalim të përbashkët. Por, nëse vazhdimisht merr telefonin e bashkëshortit dhe shfleton emailet e tij, shiko fotot që ai ka në galeri apo shkëmben mesazhe me persona të tjerë, kjo është sjellje e papranueshme. Ai është shumë i vështirë për t’u kontrolluar, nëse e lejoni t’ju zë në kurth./Lajmi.net/