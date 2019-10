Shtyhet protesta në Prishtinë kundër Peter Handke

Protesta me moton “No Nobel for Handke” e paralajmëruar për sot është shtyrë nga organizatorët për shkaqe sigurie.

Një nga organizatorët, Ben Apolloni, tha se nuk e kanë ditur që protesta duhet të paralajmërohet në polici 72 orë para mbajtjes së saj.

“Për shkak te jehonës se protestës në media dhe në rrjetet sociale dhe për shkak se ne nuk e kemi ditur që protesta duhet të paralajmërohet 72 orë më parë në polici, na është sugjeruar që ta shtyjmë”, tha ai, transmeton Kosova Press.

Për ditën e mbajtjes se protestës, me te njëjtën moto dhe me te njëjtin qëllim, Ben Apolloni tha se opinioni do të njoftohet me kohë.