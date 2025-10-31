Shtyhet edhe për një kohë rikthimi i Paul Pogbas

Nga Monaco vijnë lajme shqetësuese; sipas RMC Sport, Paul Pogba mungoi në seancën e radhës stërvitore për shkak të një dëmtimi në kavilje. Mesfushori e shfaqi problemin e tij pas një përplasjeje të ndodhur gjatë asaj séance stërvitore. Pasojat e këtij dëmtimi shkojnë përtej mungesës së fushës së lojës me futbollistin që sic u deklarua…

Sport

31/10/2025 23:54

Nga Monaco vijnë lajme shqetësuese; sipas RMC Sport, Paul Pogba mungoi në seancën e radhës stërvitore për shkak të një dëmtimi në kavilje.

Mesfushori e shfaqi problemin e tij pas një përplasjeje të ndodhur gjatë asaj séance stërvitore.

Pasojat e këtij dëmtimi shkojnë përtej mungesës së fushës së lojës me futbollistin që sic u deklarua nga trajneri Pocognoli, do të luantë në sfidën ndaj Paris FC. Tani pozitat e mesfushorit në skuadër duken të kompromentuara dhe e ardhmja e tij te Monaco nuk është aspak e sigurt me skuadrën monegaske që investoi shumë për të, por pa mundur ta ketë në dispozicion në asnjë moment.

Ndeshja e fundit e luajtur nga Pogba daton në 3 shtator 2023 me fanelën e Juventusit, më pas erdhi skualifikimi për doping që përfundoi në muajin mars, me futbollistin që pati shansin të kthehet në Ligue 1 te Monaco për të rinisur karrierën e tij. Por deri në këtë moment ai nuk kishte debutuar me këtë skuadër dhe ky dëmtim I radhës vë gjithcka në pikëpyetje

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2025

FFK-ja e ndëshkon Genc Nuzën, suspendohet me katër ndeshje

October 31, 2025

Reali merr vendim rreth nënshkrimit të mesfushorit që po shkëlqen në...

October 30, 2025

Zyrtare: Luciano Spalletti trajner i ri i Juventusit

October 30, 2025

Nisin shitjet e biletave për ndeshjen Kosovë – Zvicër në “Fadil...

October 30, 2025

Tragjedi në futbollin tetovar – vdes futbollisti shqiptar

October 30, 2025

Spalletti shkon për ta nënshkruar kontratën me Juven, dalin pamjet e...

Lajme të fundit

Izmaku: Tri votat tona nuk do të krijonin...

Arifi: Ish dalë Kurti dje si pulë e...

Profesori amerikan: Modeli i Kosovës mund të shërbejë...

Limaj: Takimi i sotëm ishte obligim kushtetues, Osmani...