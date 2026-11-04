Shtime: Nuk iu bind urdhrit të policisë, 19-vjeçari dënohet me 500 euro gjobë dhe konfiskim të patentë shoferi për 6 muaj

Policia në Shtime ka identifikuar dhe ndëshkuar një shofer 19-vjeçar, i cili me automjetin BMW, me targa vendore, në rrugën “Tahir Sinani”, në drejtim të fshatit Gjurkoc, ishte kapur duke lëvizur me shpejtësi prej 193 km/h, në një segment ku kufizimi ishte 80 km/h. Shoferi D.Q. nuk i ishte bindur urdhrit të zyrtarëve policorë për…

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04/11/2026 22:53

Policia në Shtime ka identifikuar dhe ndëshkuar një shofer 19-vjeçar, i cili me automjetin BMW, me targa vendore, në rrugën “Tahir Sinani”, në drejtim të fshatit Gjurkoc, ishte kapur duke lëvizur me shpejtësi prej 193 km/h, në një segment ku kufizimi ishte 80 km/h.

Shoferi D.Q. nuk i ishte bindur urdhrit të zyrtarëve policorë për ndalim, por është identifikuar përmes kamerave të sigurisë.

Për tejkalimin e shpejtësisë, atij i është shqiptuar gjobë prej 500 eurosh, pesë pikë negative dhe ndalim i drejtimit të automjetit për gjashtë muaj. Ndërsa për mosbindje ndaj urdhrit policor, është gjobitur edhe me 150 euro dhe një pikë negative.

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