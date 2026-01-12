Shtëpia e Bardhë: Trump nuk ka frikë të përdorë forcën ushtarake kundër Iranit

12/01/2026 22:51

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Carolina Leavitt, tha se Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, ka “treguar se nuk ka frikë të përdorë opsione ushtarake” kur e sheh të nevojshme.

Trump po shqyrton të gjitha opsionet në lidhje me Iranin

“Mendoj se një gjë në të cilën Presidenti Trump është shumë i mirë është që t’i mbajë gjithmonë të gjitha opsionet në tryezë, dhe sulmet ajrore do të ishin një nga shumë, shumë opsione që janë në tryezë”, u tha Leavitt gazetarëve.

Në të njëjtën kohë, ajo shtoi se “diplomacia është gjithmonë opsioni i parë” për Trumpin.

“Presidenti ju tha të gjithëve mbrëmë se ajo që po dëgjoni publikisht nga regjimi iranian është shumë e ndryshme nga mesazhet që administrata po merr privatisht”, tha Leavitt.

“Presidenti ka treguar se nuk ka frikë të përdorë opsione ushtarake nëse dhe kur e sheh të nevojshme, dhe askush nuk e di këtë më mirë se Irani”, përfundoi ajo. 

