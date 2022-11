ShSKUK kërkon të merren masa ndaj logopedit që keqtrajtoi 5 vjeçaren Shërbimi Spitalor Klinik Universtar i Kosovës (ShSKUK), ka reaguar në lidhje me raportimet se logopedi nga Gjilani, I.F, e kishte keqtrajtuar një vajzë 5 vjeçare e cila ishte e diagnostifikuar me autizëm. Nga ShSKUK është thënë se rasti ka ndodhur jashtë institucionit të QKUK-së. “Njoftojmë opinionin se me të parë publikimin në medie, për rastin…