Shqipëria vazhdon me suksese, Hasani: Pas 29 viteve del nga lista e monitorimit për të drejtat e njeriut nga KiE

Faleminderit Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe raportuesit Ionut Stroe, për njohjen e reformave transformuese të drejtësisë në Shqipëri, luftën tonë kundër korrupsionit dhe përparimin e Shqipërisë në të drejtat e njeriut dhe demokracinë.

Angazhimi i Shqipërisë ndaj standardeve të Këshillit të Evropës, ka qenë i palëkundur dhe përpjekjet tona të pandërprera më në fund po japin rezultatet e shumëpritura.– shkruan Hasani.

Thank you @PACE_News and rapporteur Ionuț-Marian Stroe for recognizing Albania’s transformative justice reforms, our fight against corruption, and Albania’s progress in the human rights and democracy.

Albania’s commitment to the Council of Europe’s standards has been unwavering… pic.twitter.com/P6zSrgDDG5

— Igli Hasani (@IgliHasani) April 17, 2024