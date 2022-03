Shqipëria përuron rrugën “Ukraina e Lirë”, në të njëjtën është edhe ambasada e Kosovës

Në këtë rrugë, sipas saj, gjenden ambasadat e Ukrainës, Kosovës, Serbisë dhe Rusisë.

It is done! Following Mayor @erionveliaj bill,Tirana City Council @KeshilliTirane just voted unanimously the “Free Ukraine” Street, a street where the Embassies of Ukraine, Kosovo,Serbia and Russia are located.

🇦🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/2wBfdVc26n

— Romina Kuko (@RominaKuko) March 7, 2022