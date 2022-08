Shqipëria ndihmon Kosovën, kthehet furnizimi i rregullt me energji elektrike Ministria e Ekonomisë ka njoftuar se falë bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë, do të kthehet furnizimi i rregullt me energji elektrike. Kështu është bërë e ditur përmes një komunikate për media, ku shtohet se institucionet do të vazhdojnë të bëjnë përpjekjet maksimale për të ruajtur furnizimin e rregullt me energji elektrike gjatë ditëve në vijim,…