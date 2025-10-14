​Shqipëri spektakolare, kuqezinjtë fitojnë 4-2 në miqësoren me Jordaninë

14/10/2025 21:59

Kombëtarja shqiptare dhuroi spektakël në ndeshjen miqësore në “Air Albania” ndaj Jordanisë, duke fituar me përmbysje dhe me një rezultat të thellë 4-2.

Golat për Shqipërinë u shënuan nga Nedim Bajrami, Armando Broja, Arbër Hoxha dhe një autogol nga Abualnadi.

Trajneri Silvinjo e nisi me këtë formacion titullar: Dajsinani (GK), Balliu, Mihaj, Gjimshiti (C), Mitaj, Bajrami, Shehu, Asllani, Asani, Daku, Hoxha.

Miqtë kaluan në avantazh në minutën e 27-të me Al Rashdan, i cili përfitoi në zonë dhe goditi saktë me kokë.

Pavarësisht golit të pësuar, reagimi i Shqipërisë ishte i menjëhershëm. Barazimi erdhi në minutën e 40-të, pas një inkursioni të Bajramit nga e majta, ndërsa pasimi i tij u devijua në rrjetë nga Abualnadi.

Pjesa e dytë ishte një festë e vërtetë për kuqezinjtë, shkruan ATSh.

Në minutën e 64-t, Shqipëria përmbysi rezultatin me Armando Brojën, i cili u shërbye saktë nga Asllani dhe e dërgoi topin në rrjetë.

Në minutën e 75-të, Arbër Hoxha realizoi një supergol, duke mposhtur portierin me një goditje spektakolare.

Goli i katërt u shënua në minutën e 79-të nga Nedim Bajrami, i cili pas një pasimi të saktë nga Broja goditi bukur dhe shënoi.

Jordanisë arriti të ngushtojë rezultatin në minutën e 90-të me Ali Olwan, por ishte tepër vonë për të ndryshuar fatin e takimit.

Ndeshja u mbyll me fitoren e merituar të Shqipërisë 4-2.

