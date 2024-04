Shqipëri: Protesta e opozitës, molotovë në drejtim të bashkisë së Tiranës

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit e mbështetur nga Rithemelimi dhe Partia e Lirisë po zhvillojnë sot një tjetër protestë përpara bashkisë së Tiranës.

Kjo është protesta e pestë e thirrur pas arrestimit me urdhër të SPAK të disa ish-drejtorëve të kësaj bashkie.

Në drejtim të bashkisë protestuesit kanë hedhur molotovë, fishekzjarrë dhe tymuese.

Në protestë marrin pjesë qytetarë dhe përfaqësues të opozitës, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj, pas arrestimeve të disa ish-zyrtarëve të këtij institucioni.

Pasditen e sotme mbledhja e këshillit bashkiak do të zhvillohej si normalisht në ambientet e bashkisë, por këtë herë u vendos që të mbahej online për shkak të protestës së thirrur.

Anëtari i kryesisë së Rithemelimit të PD-së, Belind Këlliçi tha se “sot nuk vidhen vetëm taksat e demokratëve, por të të gjithë shqiptarëve. Kjo vjedhje po na bëhet të gjithëve. O do bëhet drejtësi, ose ne nuk tërhiqemi. Janë një sërë drejtorësh të tjerë që presin të akomodohen tek shokët”.

Këshilltari Ekonomik ne Partinë Demokratike dhe nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës Dorjan Teliti tha se “fjalën e lirë dhe shpirtin opozitar nuk e ndalojnë dot as me policinë e pushtetit as me shtetin policor”.

“Kanë anuluar mbledhjen e zakonshme të këshillit bashkiak, ne duam të marrim pjesë edhe në mbledhjen online, por të hapin dyert e bashkisë, të lejohen këshilltarët të hyjnë brenda. Por ato duan që të mbyllin mbledhjen për 313 sekonda, pasi nuk duan të japin llogaridhënie”, tha Teliti.

Ndërsa aktori Neritan Licaj u shpreh se “çfarë do presin më shqiptarët për të dalë e për të fituar të drejtat e tyre sepse demokracinë, kur institucionet nuk funksionojnë e bën qytetari në shesh”.