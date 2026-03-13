Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane në Kosovë, DASH : S’e komentojmë letrën
Një grup kongresmenësh amerikanë të prirë nga Michael Turner e Jaene Shaheen i kanë dërguar një letër Sekretarit Amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë rreth mundësisë së reduktimit të trupave amerikane në Kosovë.
Një grup kongresmenësh amerikanë të prirë nga Michael Turner e Jaene Shaheen i kanë dërguar një letër Sekretarit Amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë rreth mundësisë së reduktimit të trupave amerikane në Kosovë. Kjo sipas tyre do të ishte një mesazh për faktorët e jashtëm me synime destabilizuese si Rusia për të trazuar rajonin, posaçërisht Kosovën e Bosnje e Hercegovinën.
“Në një kohë të brishtësisë së shtuar politike dhe të rritjes së ndikimeve dashakeqe në Ballkanin Perëndimor, një reduktim i pranisë amerikane rrezikon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin më të gjerë”, thuhet në letër, ku kongresmenët i bëjnë thirrje Departamentit të Shtetit të ruajë nivelin aktual të forcave amerikane për të mbrojtur interesat e sigurisë kombëtare të SHBA-së në rajon.
Sipas tyre, çdo reduktim i personelit ushtarak amerikan do të dobësonte jo vetëm kapacitetet operacionale të forcës paqeruajtëse, por edhe rolin e KFOR si faktor kyç parandalues për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë.
Në letër theksohet gjithashtu se tensionet mes komuniteteve në veri të Kosovës mbeten të larta, ndërsa mungesa e përparimit në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës e bën edhe më të rëndësishme praninë e forcave ndërkombëtare.
Lidhur me këtë letër të kongresmenëve amerikanë dhe shqetësimeve të ngritura në të, në një përgjigje për Gazetën Express kanë folur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Nga Washingtoni kanë thënë se nuk komentojnë mbi letrën që kongresmenët ia kanë dërguar Sekretarit Marco Rubio.
“Ne nuk komentojmë mbi korrespondencën e Kongresit.”, ka thënë një zëdhënës i DASH.
SHBA është një prej shteteve me kontributin më të madh ushtarak në kuadër të KFOR-it me rreth 600 ushtarë.