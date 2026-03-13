Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane në Kosovë, DASH : S’e komentojmë letrën

Một grup kongresmenësh amerikanë të prirë nga Michael Turner e Jaene Shaheen i kanë dërguar një letër Sekretarit Amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë rreth mundësisë së reduktimit të trupave amerikane në Kosovë. Kjo sipas tyre do të ishte një mesazh për faktorët e jashtëm me synime destabilizuese…

13/03/2026 23:35

Një grup kongresmenësh amerikanë të prirë nga Michael Turner e Jaene Shaheen i kanë dërguar një letër Sekretarit Amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë rreth mundësisë së reduktimit të trupave amerikane në Kosovë. Kjo sipas tyre do të ishte një mesazh për faktorët e jashtëm me synime destabilizuese si Rusia për të trazuar rajonin, posaçërisht Kosovën e Bosnje e Hercegovinën.

“Në një kohë të brishtësisë së shtuar politike dhe të rritjes së ndikimeve dashakeqe në Ballkanin Perëndimor, një reduktim i pranisë amerikane rrezikon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin më të gjerë”, thuhet në letër, ku kongresmenët i bëjnë thirrje Departamentit të Shtetit të ruajë nivelin aktual të forcave amerikane për të mbrojtur interesat e sigurisë kombëtare të SHBA-së në rajon.

Sipas tyre, çdo reduktim i personelit ushtarak amerikan do të dobësonte jo vetëm kapacitetet operacionale të forcës paqeruajtëse, por edhe rolin e KFOR si faktor kyç parandalues për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë.

Në letër theksohet gjithashtu se tensionet mes komuniteteve në veri të Kosovës mbeten të larta, ndërsa mungesa e përparimit në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës e bën edhe më të rëndësishme praninë e forcave ndërkombëtare.

Lidhur me këtë letër të kongresmenëve amerikanë dhe shqetësimeve të ngritura në të, në një përgjigje për Gazetën Express kanë folur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Nga Washingtoni kanë thënë se nuk komentojnë mbi letrën që kongresmenët ia kanë dërguar Sekretarit Marco Rubio.

“Ne nuk komentojmë mbi korrespondencën e Kongresit.”, ka thënë një zëdhënës i DASH.

SHBA është një prej shteteve me kontributin më të madh ushtarak në kuadër të KFOR-it me rreth 600 ushtarë.

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

March 13, 2026

Kurti fton opozitën për takim për presidentin, PDK dhe LDK kërkojnë...

March 13, 2026

Grenelli do të japë dorëheqje nga posti i presidentit të Qendrës...

March 13, 2026

Tërmet i fuqishëm në Turqi

March 12, 2026

Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

Yll Limani me koncert në Gjermani për të...

Medium sllovak: Sllovakia duhet të jetë e kujdesshme...

Kurti fton opozitën për takim për presidentin, PDK...