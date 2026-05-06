Shpronësimet e kundërligjshme- Arrestohen 7 persona në Prishtinë, Lipjan dhe Vushtrri sekuestrohen mbi 6 mijë euro

Në kuadër të një procesi hetimor që Prokuroria Speciale e Kosovës është duke e zhvilluar lidhur me shpronësimet e kundërligjshme, të mërkurën më 6 maj është zhvilluar një operacion policor në Prishtinë, Lipjan dhe Vushtrri. Si rezultat i këtij operacioni të koordinuar mes Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës, janë arrestuar shtatë persona.

06/05/2026 16:01

Në kuadër të një procesi hetimor që Prokuroria Speciale e Kosovës është duke e zhvilluar lidhur me shpronësimet e kundërligjshme, të mërkurën më 6 maj është zhvilluar një operacion policor në Prishtinë, Lipjan dhe Vushtrri.

Si rezultat i këtij operacioni të koordinuar mes Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës, janë arrestuar shtatë persona.

“V.G dhe N.R për veprën penale “Dhënia e ryshfetit”, H.M., Sh.S dhe H.M., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”. N.K për veprën penale “Marrja e ryshfetit, dhe A.P, për veprën penale “Ndihmë në kryerjen e veprës penale – Dhënia e ryshfetit dhe Marrja e ryshfetit”.”

Gjatë zbatimit të urdhër kontrollit, janë sekuestruar pajisje teknologjike, para të gatshme në vlerë prej 6,450 (gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) eurosh, dhe dokumentacion i ndryshëm./Lajmi.net/

