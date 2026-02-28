Shpërthime pranë bazës amerikane në Irak

Shpërthime pati në një bazë amerikane pranë aeroportit në Erbil, kryeqyteti rajonal i rajonit gjysmë-autonom verior kurd të Irakut, të shtunën dhe një gazetar i Associated Press në zonë dëgjoi tingujt e shpërthimeve. Mediat lokale raportuan se raketat u rrëzuan. Nuk pati asnjë deklaratë të menjëhershme nga zyrtarët irakianë apo nga SHBA-ja. Milicitë irakiane të…

Bota

28/02/2026 14:12

Shpërthime pati në një bazë amerikane pranë aeroportit në Erbil, kryeqyteti rajonal i rajonit gjysmë-autonom verior kurd të Irakut, të shtunën dhe një gazetar i Associated Press në zonë dëgjoi tingujt e shpërthimeve.

Mediat lokale raportuan se raketat u rrëzuan.

Nuk pati asnjë deklaratë të menjëhershme nga zyrtarët irakianë apo nga SHBA-ja.

Milicitë irakiane të mbështetura nga Irani kishin kërcënuar më parë se do të sulmonin objektiva në rajonin kurd në rast të një sulmi ndaj Iranit.

Më herët të shtunën, një sulm me dron shënjestroi një seli të milicisë Kataib Hezbollah, e cila është aleate e Iranit, në jugperëndim të Bagdadit, duke vrarë dy persona.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Kryeministri australian: Australia është me popullin iranian

February 28, 2026

Arabia Saudite dënon sulmet e Iranit kundër vendeve të Gjirit: Jemi...

February 28, 2026

Irani sulmon me raketa edhe në Siri, katër të vrarë

Lajme të fundit

Franca kërkon takim urgjent të OKB-së pas sulmeve...

Kryeministri australian: Australia është me popullin iranian

Arabia Saudite dënon sulmet e Iranit kundër vendeve...

Irani sulmon me raketa edhe në Siri, katër të vrarë