Shpërthime pranë bazës amerikane në Irak
Bota
Shpërthime pati në një bazë amerikane pranë aeroportit në Erbil, kryeqyteti rajonal i rajonit gjysmë-autonom verior kurd të Irakut, të shtunën dhe një gazetar i Associated Press në zonë dëgjoi tingujt e shpërthimeve.
Mediat lokale raportuan se raketat u rrëzuan.
Nuk pati asnjë deklaratë të menjëhershme nga zyrtarët irakianë apo nga SHBA-ja.
Milicitë irakiane të mbështetura nga Irani kishin kërcënuar më parë se do të sulmonin objektiva në rajonin kurd në rast të një sulmi ndaj Iranit.
Më herët të shtunën, një sulm me dron shënjestroi një seli të milicisë Kataib Hezbollah, e cila është aleate e Iranit, në jugperëndim të Bagdadit, duke vrarë dy persona.