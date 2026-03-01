Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi
Re tymi të zeza ngrihen mbi portin e Abu Dhabit (Emiratet e Bashkuara Arabe). Fotografuar të dielën pasdite nga një turist në ballkonin e “Mein Schiff 4”. Brenda një kohe shumë të shkurtër, Lindja e Mesme u shndërrua në një zonë lufte. Dhe pikërisht në mes të saj ndodheshin mijëra pushues gjermanë të anijeve turistike.…
Bota
Re tymi të zeza ngrihen mbi portin e Abu Dhabit (Emiratet e Bashkuara Arabe). Fotografuar të dielën pasdite nga një turist në ballkonin e “Mein Schiff 4”. Brenda një kohe shumë të shkurtër, Lindja e Mesme u shndërrua në një zonë lufte. Dhe pikërisht në mes të saj ndodheshin mijëra pushues gjermanë të anijeve turistike.
“Mein Schiff 4” nga TUI Cruises është aktualisht i ankoruar në Portin Zayed në Abu Dhabi. Një shpërthim i fuqishëm ndodhi atje të dielën pasdite, sipas kohës gjermane. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar që atëherë se dy dronë iranianë ishin përgjegjës, të cilët u rrëzuan në një depo në bazën detare Al Salam pranë portit. Kjo shkaktoi flakën e dy kontejnerëve.
BILD mësoi nga një pasagjer në bord: “Ne morëm një alarm emergjence në telefonat tanë celularë rreth orës 4:30 pasdite dhe na u tha të mblidheshim menjëherë në teatrin e anijes. Pati një zhurmë të fortë shumë afër,” raportoi një pasagjer tjetër.
“Ekuipazhi na udhëzoi të hynim brenda, të shmangnim dritaret dhe të ruanim qetësinë”, shtoi ai.
Atmosfera në bord është e tensionuar. “Shumë pasagjerë, përfshirë shumë familje me fëmijë, po humbasin ngadalë qetësinë: panik, të qara, frikë nga përplasje të mëtejshme. Dhe askush nuk e di se si ose kur do të dalim nga këtu”.
Udhëtimet shtatëditore me anijen “Magjia e Orientit” me anijen “Mein Schiff 4” zakonisht përfshijnë ndalesat e mëposhtme: Dubai, Abu Dhabi, Khasab, Muscat, Doha dhe Dubai. Çmimet fillojnë nga 899 euro për person për një kabinë standarde dyshe.
Një total prej gjashtë anijesh turistike janë aktualisht të ankoruara në Dubai, Abu Dhabi dhe Doha, kryeqytetin e Katarit. Përveç “Mein Schiff 4”, një tjetër anije e TUI, “Mein Schiff 5”, është gjithashtu e ankoruar në Doha.
Gjithashtu në Dubai janë “MSC Euribia” nga MSC Cruises, “Celestyal Discovery” dhe “Celestyal Journey” nga Celestyal Cruises, dhe “Aroya” nga Aroya Cruises. Linjat e turistike kanë anuluar tashmë disa udhëtime dhe po punojnë me autoritetet lokale dhe partnerët ndërkombëtarë për të siguruar sigurinë e të gjithëve në bord.
Është e qartë: të gjitha anijet do të qëndrojnë në port me pasagjerët e tyre në bord për momentin. Mbyllja e hapësirës ajrore dhe sulmet ndaj aeroporteve e bëjnë të pamundur kthimin në shtëpi me aeroplan.
Dhe thjesht vazhdimi i udhëtimit me det nuk është një mundësi. Kjo do të kërkonte kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, e cila është vetëm pak kilometra larg bregdetit iranian dhe aktualisht është e mbyllur për të gjitha anijet.
Operacionet normale të hoteleve në anije po vazhdojnë përgjithësisht, kështu që të gjithë në bord po kujdesen për ta, u raportua. Atmosfera midis pasagjerëve është e tensionuar.
“Pas sulmit me raketë, kapiteni urdhëroi të gjithë pasagjerët të mblidheshin së bashku brenda anijes”, raportoi një pushues i “Mein Schiff 4”. Kuvertat dhe ballkonet e jashtme mbeten të mbyllura.
Megjithatë, edhe organizata në anije po lavdërohet: “Menaxheri për ushqim, pije etj, aktualisht po u kërkon familjeve të raportojnë nevojat e tyre për pudër, pelena etj., në mënyrë që të mund të sillet në bord një furnizim për një javë. E njëjta gjë me sa duket vlen edhe për ilaçet që mjeku i anijes nuk i ka në magazinë”, shpjegoi një pushues për BILD.
Çfarë ndodh më pas? TUI Cruises thotë se situata dinamike e bën të pamundur çdo parashikim të besueshëm. Ata aktualisht varen nga informacioni nga linjat ajrore për të përcaktuar nëse dhe kur mund të zhvillohen fluturimet e kthimit. Kompania deklaron më tej: “Ne e dimë që shumë njerëz aktualisht janë të shqetësuar për anëtarët e familjes dhe miqtë e tyre në bord. Siguria e mysafirëve dhe ekuipazhit tonë është gjithmonë përparësia jonë kryesore”.
Të gjitha nisjet në rajon anulohen deri më 2 mars dhe përfshirë. Nuk mund të rezervohen udhëtime të mëtejshme me anije për në Orient në faqen e internetit të Mein Schiff për asnjë datë pas kësaj date. Vizitorët e prekur do të marrin një rimbursim të plotë ose një zbritje prej 10 përqind kur të rirezervojnë në një udhëtim tjetër me anije.