‘Shpërthen’ atmosfera në Anfield, Liverpooli shënon dy gola të shpejt me Robertson dhe Salah
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Atletico Madrid. Mo Salah ka shënuar golin e dytë në ndeshje pas veç 6 minutave lojë. Robertson realizoi dy minuta më parë. Rezultati aktual i takimit është 2-0. Ja goli; VIDEO
Sport
