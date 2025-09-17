‘Shpërthen’ atmosfera në Anfield, Liverpooli shënon dy gola të shpejt me Robertson dhe Salah

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Atletico Madrid. Mo Salah ka shënuar golin e dytë në ndeshje pas veç 6 minutave lojë. Robertson realizoi dy minuta më parë. Rezultati aktual i takimit është 2-0. Ja goli; VIDEO

Sport

17/09/2025 21:13

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Atletico Madrid.

Mo Salah ka shënuar golin e dytë në ndeshje pas veç 6 minutave lojë.

Robertson realizoi dy minuta më parë.

Rezultati aktual i takimit është 2-0.

Ja goli;

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

September 17, 2025

Rikthehet Atletico, e befason Liverpoolin me gol në 10 minutat e...

September 17, 2025

Formacionet zyrtare: Bayern Munich – Chelsea

September 17, 2025

Formacionet zyrtare: Liverpool – Atletico Madrid

September 17, 2025

Komiteti i gjyqtarëve të Spanjës: Dean Huijsen nuk duhej të ishte...

September 17, 2025

UEFA kryen vizitë inspektuese në Shqipëri për Euro U21

September 16, 2025

Zhegrova ftohet nga Juventus për ndeshjen e sontme me Dortmundin

Lajme të fundit

Rikthehet Atletico, e befason Liverpoolin me gol në...

Raportohet për gjuajtje me armë në “Tophane”, policia e rrethon zonën

“M’u duk i mirë për defator” – Haradinaj...

Bastisje në Dubravë, të dënuarit kapen duke futur telefona e narkotikë