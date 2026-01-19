Shkon në 39 numri i të vdekurve pas përplasjes së trenave në Spanjë

Bota

19/01/2026 08:28

39 persona kanë humbur jetën dhe 75 të tjerë janë shtruar në spital pasi dy trena u përplasën në Spanjën jugore të dielën, në atë që kryeministri Pedro Sanchez e quajti “një natë dhimbjeje të thellë” për vendin.

Një tren me shpejtësi të lartë Iryo që udhëtonte nga Malaga në Madrid doli nga shinat pranë Adamuz, duke kaluar në shinat e tjera ku u përplas me një tren që po vinte përballë, postoi në X organi hekurudhor Adif i Spanjës.

Edhe treni i dytë doli nga shinat dhe ra në një argjinaturë, thanë autoritetet, raporton The Guardian, transmeton Klankosova.tv.

Aksidenti ndodhi rreth 10 minuta pasi Iryo u nis nga Malaga në orën 6:40 pasdite, tha Adif.

