Shkon në 39 numri i të vdekurve pas përplasjes së trenave në Spanjë
39 persona kanë humbur jetën dhe 75 të tjerë janë shtruar në spital pasi dy trena u përplasën në Spanjën jugore të dielën, në atë që kryeministri Pedro Sanchez e quajti “një natë dhimbjeje të thellë” për vendin. Një tren me shpejtësi të lartë Iryo që udhëtonte nga Malaga në Madrid doli nga shinat pranë…
Një tren me shpejtësi të lartë Iryo që udhëtonte nga Malaga në Madrid doli nga shinat pranë Adamuz, duke kaluar në shinat e tjera ku u përplas me një tren që po vinte përballë, postoi në X organi hekurudhor Adif i Spanjës.
Edhe treni i dytë doli nga shinat dhe ra në një argjinaturë, thanë autoritetet, raporton The Guardian, transmeton Klankosova.tv.
Aksidenti ndodhi rreth 10 minuta pasi Iryo u nis nga Malaga në orën 6:40 pasdite, tha Adif.