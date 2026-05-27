Shkon në 13-të numri i rasteve me Hantavirus, vjen reagimi nga OBSH

Bota

27/05/2026 13:44

Ka shkuar në 13-të numri i rasteve të Hantavirusit të lidhura me anijen turistike.

Në një postim në X,  kreu i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka njoftuar se një rast i ri është raportuar në Spanjë.

“Spanja raportoi një rast të ri midis pasagjerëve që janë në karantinë, gjë që e çon numrin e përgjithshëm të rasteve në 13”, ka thënë ai.

Sipas tij, vdekje të reja nuk ka pasur që nga 2 maji.

“Situata mbetet e qëndrueshme. Pasagjerët që u sëmurën po marrin kujdesin e nevojshëm, ndërsa të tjerët mbeten në karantinë”, ka shtuar ai.

Në dy javët e fundit të gjithë pasagjerët e mbetur, anëtarët e ekuipazhit dhe stafi mjekësor zbritën nga anija luksoze MV Hondius e prekur nga shpërthimi I virusit.

