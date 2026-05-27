“Industria” ajrore në vitin 2025 pati qarkullim 2.8 miliardë euro dhe fitime rekorde, dje Kurti i ndau edhe 2 milionë për ta

Dje, qeveria në detyrë e vendit, përmes një mbledhjeje elektronike të zhvilluar, ka marrë vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej dy milionë euro, “për zbatimin e Masës 4.5 ”Mbështetja e Mërgatës” të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, për mbështetjen e linjave të fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën tonë”. Ndaj kësaj, sot, ka…

Lajme

27/05/2026 13:58

Dje, qeveria në detyrë e vendit, përmes një mbledhjeje elektronike të zhvilluar, ka marrë vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej dy milionë euro, “për zbatimin e Masës 4.5 ”Mbështetja e Mërgatës” të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, për mbështetjen e linjave të fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën tonë”.

Ndaj kësaj, sot, ka reaguar ish-ministri i Jashtëm, Petrit Selimi.  Ky i fundit, tha se Kurti ka vendosur ta ‘’ndihmojë transportin ajror’’, anipse, udhëtimet ajrore në ‘’në Kosovë kanë shënuar rritje dhe fitime rekord në vitin 2025 si industria më e madhe e eksportit të shërbimeve’’.

‘’Udhëtimet ajrore në Kosovë kanë shënuar rritje dhe fitime rekord në vitin 2025 si industria më e madhe e eksportit të shërbimeve, me një rritje vjetore prej 16%. Megjithatë, Kurti vendosi ta “ndihmojë transportin ajror” me një transfer prej 2 milionë eurosh për kompanitë ajrore pak para zgjedhjeve. Duke blerë bileta për VOTUESIT E TIJ me TAKSAT TONA.’’, ka shkruar Selimi.

 

Ish-kryediplomati, në postimin e tij, ka ndarë statistikat e publikuara para disa muajsh nga GAP, ku thuhet se shërbimet e udhëtimit, në vitin 2025, ku përfshihen shërbimet e ofruara për jo-rezidentët gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë kapën në vlerë prej 2.8 miliardë euro (+16% krahasuar me vitin 2024).

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

Çmimet e importit në Kosovë shënojnë rritje 2.7%

May 27, 2026

Arrestohet shtetasi i Kosovës në Mal të Zi, vrau gruan që...

May 27, 2026

Shkon në 13-të numri i rasteve me Hantavirus, vjen reagimi nga OBSH

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Çmimet e importit në Kosovë shënojnë rritje 2.7%

Arrestohet shtetasi i Kosovës në Mal të Zi,...

Shkon në 13-të numri i rasteve me Hantavirus, vjen reagimi nga OBSH

BE po shqyrton kufizimin e vetos për anëtarët...