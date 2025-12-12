Shkëlqen Florent Hasani, shënon hat-trik për Bolusporin në Turqi

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Florent Hasani është duke shkëlqyr në Ligën e Parë të futbollit në Turqi. Sot, sulmuesi shënoi hat-trik në fitoren e Bolusporti 6:1 ndaj Adana Demirsporit. Hasani shënoi në minutat: 21’të, 34’të dhe 76’të. Poashtu, lojtari kosovar bëri edhe një asist te goli i shënuar nga Usluoglu në minutën e 59’të.…

Sport

12/12/2025 16:30

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Florent Hasani është duke shkëlqyr në Ligën e Parë të futbollit në Turqi.

Sot, sulmuesi shënoi hat-trik në fitoren e Bolusporti 6:1 ndaj Adana Demirsporit.

Hasani shënoi në minutat: 21’të, 34’të dhe 76’të.

Poashtu, lojtari kosovar bëri edhe një asist te goli i shënuar nga Usluoglu në minutën e 59’të.

Hasani në total këtë sezon ka zhvilluar 16 ndeshje, ka shënuar 13 gola dhe ka bërë 2 asiste.

Artikuj të ngjashëm

December 12, 2025

Ademi takohet me Florentina Kallabën, gjyqtaren e finales së Kupës së...

December 11, 2025

Shkëndija triumfon ndaj Slovan Bratislavës dhe mban gjallë garën për kualifikim...

December 11, 2025

Drita nuk fiton kundër Az Alkmaar-it, holandezët fitojnë bindshëm në “Fadil...

December 11, 2025

Zyrtare: Formacioni startuese i Dritës kundër Az Alkmaar-it

December 11, 2025

Eron Gashi ylli i ri i futbollit kosovar, pret ta vesh...

December 11, 2025

Chiellini për Zhegrovën: Më e rëndësishmja është ndikimi i tij në fushë

Lajme të fundit

Osmani: Kosova i bashkohet koalicionit global për të...

KQZ refuzon akreditimin e IKD-së monitorimin e zgjedhjeve

Bashkimi zyrtarizon përforcimin e ri, ish-lojtarin e Miami Heat

Rikthehet në detyrë Belinda Balluku, Kushtetuesja pranon ankesën e Edi Ramës