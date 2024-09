Shi e rënie e temperaturave, moti për javët në vijim

Periudha me shi do të përfshijnë vendin që në ditët e para të javës së ardhshme, sipas “Mendimi për motin”.

Nga mesi i javës parashihet një pushim nga të reshurat, e temperaturat rikthehen në vlera përreth normaleve prej 25C e 26C.

“Reshjet paraqiten sërish në pjesën e dytë të javës vijuese, madje mund të jenë tipike vjeshtore, ngase edhe temperaturat ka gjasa të zbresin në 20C, apo edhe nën, sipas disa modeleve parashikuese. Rënie pësojnë gjithashtu dhe minimalet, në 10C”, thuhet në njoftim.

Me të reshura mund të filloj java e tretë e shtatorit, por se më pas mund të ketë një stabilizim të motit, ku nuk do të mungojnë intervale me diell. Temperaturat luhaten përreth mesatareve, me 23C e 24C.