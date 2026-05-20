Shenoll Muharremi: 2026 mund të jetë fatale për LVV-në

Analisti Shenoll Muharremi ka shkruar se viti 2026 mund të jetë fatal për Lëvizjen Vetëvendosje. Përmes, një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Muharremi ka shkruar se kjo parti më 7 qershor do të pësoj rënie. “Sigurisht që LVV ka me pësu rënie më 7 qershor. Nëse do të korrigjohet në 43%,…

Lajme

20/05/2026 13:14

Analisti Shenoll Muharremi ka shkruar se viti 2026 mund të jetë fatal për Lëvizjen Vetëvendosje.

Përmes, një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Muharremi ka shkruar se kjo parti më 7 qershor do të pësoj rënie.

“Sigurisht që LVV ka me pësu rënie më 7 qershor. Nëse do të korrigjohet në 43%, apo 39%, e 35%… këtë duhet me pritë dhe me kuptua sa është vetëdijesuar votuesi kosovar”, ka shkruar ai.

Sipas tij, më 7 qershor do të konfirmohet rënia e LVV-së dhe do të rikuperohen disa parti opozitare.

Postimi i tij i plotë:

2026 Mund të Jetë Fatale për LVV-në

Sigurisht që LVV ka me pësu rënie më 7 qershor. Nëse do të korrigjohet në 43%, apo 39%, e 35%… këtë duhet me pritë dhe me kuptu sa është vetëdijësuar votuesi kosovar.

Rënia dhe korrigjimi i LVV-së aty ku e ka bazën reale është më shumë një proces dhe kjo do të arrihet mesiguri me dy akte, jo me të parën. Kur fillon rënia, nuk ndalet më.

Edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, votuesi vendas e ka ndëshkuar për rritje të çmimeve, varfëri, krizë të energjisë dhe kapje të shtetit, por Kurti atëherë bëri një inxhinieri elektorale, ku e bllokoi Kosovën me muaj që zgjedhjet të caktohen në festa të fundvitit.

Arriti sukses, për shkak se i solli rreth 160,000 vota nga jashtë, derisa supozohet që rreth 90,000 votues të klasës së mesme, që votojnë partitë ish-opozitare, ishin jashtë vendit. Por kjo nuk ndodh më.

Personalisht, nuk e njoh më asnjë person që voton për LVV. Me siguri se ka ende, por përderisa në vitin 2021 thuajse gjysma e personave që i njoh ishin me këtë parti, tani nuk janë më.

Përshtypja është që zgjedhjet e 7 qershorit do të konfirmojnë rënien e përkrahjes për LVV dhe do të rikuperohen disa nga partitë opozitare. Por vendi, përsëri, nuk do të gjejë zgjidhje. Kjo për shkak se LVV e Kurti nuk bashkëpunojnë me askënd. Por edhe sikur të ndryshojnë, ata nuk kanë më miq e parti që do të bashkëpunojnë me ta.

Kështu që, sipas të gjitha gjasave, 7 qershori është vetëm akti i parë, ku konfirmohet rënia e LVV-së, por nuk do të gjenerojë zgjidhje që i nevojitet Kosovës. Por zgjedhjet tjera, të dytat në 2026, mund të jenë fatale për LVV. Për shkak se kur votuesit e kuptojnë që LVV po humb përkrahjen, rënia mund të përshkallëzohet.

Deri në fund të vitit 2026, LVV mund ta gjejë veten me vetëm rreth 30%-35% përkrahje, por edhe në opozitë.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

May 20, 2026

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi

May 20, 2026

Mickoski i shqetësuar nga protestat e studentëve për gjuhën shqipe: Nuk...

May 20, 2026

Sveçla themelon grupin punues për propozimin e programit të pensionimit të...

May 20, 2026

Gjenerali amerikan i NATO’s thotë se tërheqja e trupave amerikane nga...

May 20, 2026

Raporti tronditës i BBC nga Agfanistani: Babai i mbytur në borxhe...

Lajme të fundit

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

THE VICTOR po rikthehet fuqishëm me një super...

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi

Mickoski i shqetësuar nga protestat e studentëve për...