Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi: Pozicioni i BE-së në dialog nuk ndryshon

Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi, Sam Fabrizi, thotë se pozicioni i BE-së në dialog nuk do të ndryshoj.

Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi, Sam Fabrizi, tha sot me udhëheqjen re të BE-së, nuk do të ndryshojë pozicioni i saj në dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, duke shtuar se është e nevojshme që negociatat të vazhdojnë me qëllim të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, shkruan Tanjug, transmeton lajmi.net.

“BE është një ndërmjetës në negociatat. Federica Mogherini ka deklaruar shumë herë se ajo do të mbetet e përkushtuar deri në fund të mandatit të saj, i cili zgjat deri në tetor “, tha Fabrizi.

“Nga Rumania në Finlandë distanca nuk është e rëndësishme “, tha tutje ai. /Lajmi.net/