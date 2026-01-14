SHBA-të njoftojnë fillimin e fazës së dytë të planit të paqes në Gaza
I dërguari amerikan Steve Witkoff ka njoftuar fillimin e fazës së dytë të planit të Presidentit Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza, me një qeveri teknokratike palestineze të themeluar në territor, ka raportuar BBC.
Ai tha se faza e dytë do të shihte gjithashtu rindërtimin dhe demilitarizimin e plotë të Gazës, duke përfshirë çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera palestineze.
“SHBA-të presin që Hamasi të përmbushë plotësisht detyrimet e tij”, paralajmëroi ai, duke vënë në dukje se këto përfshijnë kthimin e trupit të pengut të fundit të vdekur izraelit. “Mosveprimi në këtë drejtim do të sjellë pasoja serioze”.
Në fazën e parë, Hamasi dhe Izraeli ranë dakord për një armëpushim në tetor, si dhe për një shkëmbim pengjesh-të burgosurish, një tërheqje të pjesshme izraelite dhe një rritje të ndihmës.
Pas njoftimit të SHBA-së, ndërmjetësit rajonalë Egjipti, Gaza dhe Turqia mirëpritën formimin e asaj që e quajtën “Komiteti Teknokratik Palestinez për Administrimin e Rripit të Gazës”, duke thënë se ai do të “kontribuonte në forcimin e përpjekjeve që synojnë konsolidimin e stabilitetit dhe përmirësimin e situatës humanitare”.
Ata zbuluan gjithashtu se organi me 15 anëtarë do të drejtohej nga Ali Shaath, një ish-zëvendësministër i planifikimit në Autoritetin Palestinez (PA) të mbështetur nga Perëndimi, i cili qeveris pjesë të Bregut Perëndimor të pushtuar që nuk janë nën kontrollin izraelit.
Administrata kalimtare do të veprojë nën mbikëqyrjen e një “Bordi të Paqes”, i cili do të kryesohet nga Trump, sipas planit 20-pikësh që ai zbuloi tre muaj më parë.