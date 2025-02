SHBA-ja shpreh shqetësim për mbylljen e Qendrave serbe për punë sociale në veri

Ambasada e Amerikës përmes një postimi në “X” ka shkruar se veprimet e ngjajshme ndikojnë negativisht tek mijëra qytetarë të Kosovës.

“Këto dhe veprime të ngjashme ndikojnë negativisht te mijëra qytetarë të Kosovës dhe rrezikojnë krijimin e pasojave të dëmshme për të ardhmen e Kosovës në Evropë dhe për marrëdhëniet tona bilaterale”, thuhet në reagimin e Ambasadës.

Ndryshe, Autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur të premten katër objekte të Qendrës për punë sociale – të cilat funksiononin në kuadër të sistemit paralel serb – për shkak të dyshimit se aty janë kryer “veprime të paligjshme lidhur me procesin zgjedhor”.

Policia e Kosovës ka thënë përmes një deklarate se ka kërkuar leje nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë për t’i kontrolluar objektet e Qendrave për punë sociale pasi katër punonjës të kësaj Qendre në Zubin Potok ishin arrestuar më 8 shkurt për “shkelje të vullnetit të votuesve”.

Sipas komunikatës, këta zyrtarë të “institucioneve paralele dhe ilegale” dyshohet se i kanë telefonuar qytetarët dhe i kanë kërcënuar, apo u kanë treguar se si të votojnë, duke i kushtëzuar me pagesën e ndihmës sociale.

Edhe Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të mos i mbyllë këto struktura dhe që për statusin e tyre të diskutohet në dialogun Kosovë – Serbi, që ndërmjetësohet nga blloku evropian.

The U.S. Embassy is concerned by the abrupt and uncoordinated closures of Serbia-run welfare offices in Kosovo. These and similar actions negatively impact thousands of Kosovan citizens and risk creating negative consequences for Kosovo’s future in Europe and our bilateral…

