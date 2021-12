SHBA dhe Gjermania kërkojnë nga partitë politike që të krijojnë kuourum në Kryesinë e Kuvendit

Rohde, përmes një postimi në ‘Twitter’, ka kërkuar që partitë politike të kenë qasje kontruktive për të krijuar kuorumin për mbledhjen e kryesisë, shkruan lajmi.net.

“Është e rëndësishme që Kuvendi dhe të gjithë deputetët t’i përmbahen përgjegjësisë së tyre demokratike. Shpresoj për një qasje konstruktive nga të gjitha partitë politike për mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit dhe arritjen e kuorumit së shpejti”, ka shkruar ai.

Këtë iniciativë e ka mbështetur edhe i ngarkuari me punë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Nicholas Giacobbe, duke pëlqyer postimin e ambasadorit gjerman në ‘Twitter’.

Important that the Parliament and all MPs live up to their democratic responsibility. Hoping for a constructive approach by all political parties for convening the Assembly Presidency and achieving the quorum soon

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) December 2, 2021