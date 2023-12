ShBA dërgon 33 ushtarë në Kosovë në kuadër të KFOR-it Tridhjetë e tre ushtarë të Gardës Kombëtare të Iowa-s të Detashmentit 1, Kompania C, Batalioni 2-211 Mbështetës i Përgjithshëm i Aviacionit, do të vendosen këtë të premte në Kosovë për një turne nëntë-mujor. Ky mision është në mbështetje të KFOR-it. Misioni i tyre primar do të jetë kryerja e operacioneve të drejtpërdrejta ajrore, furnizimi me…