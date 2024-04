Serbia e mohon se i ndaloi qytetarët kosovarë në kufi me Kroacinë dhe Hungarinë Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë i ka mohuar akuzat e autoriteteve kosovare se ajo ka ndaluar autobusë me udhëtarë kosovarë në kufijtë e saj me Kroacinë dhe Hungarinë të mërkurën. “Këto pretendime janë të pabaza dhe Policia nuk ka ndaluar askënd, e as penguar hyrjen dhe kalimin e çdo qytetari nga territori i…