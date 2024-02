Sëmuret Borrell, mjekët i rekomandojnë të pushojë për disa ditë

Borell ka thënë se mjekët i kanë rekomanduar të shtyj ngjarjet publike për disa ditë.

Ai ka thënë se mezi pret që të rikthehet në agjendën e tij të plotë të punës.

Regrettably, I had to skip the debates at @Europarl_EN due to a minor health issue & doctors have advised me to postpone public events for a few days. I look forward to resuming my full schedule soon. Thanks @EU2024BE @JanezLenarcic @JuttaUrpilainen @KadriSimson for stepping in.

