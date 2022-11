Selena Gomez: Gjëja më e mirë që më ka ndodhur është ndarja nga Justin Bieber

Selena Gomez ka folur për dhimbjen e saj për Justin Bieber si kurrë më parë.

Në dokumentarin e saj në Apple TV+, Selena Gomez: My Mind & Me, i disponueshëm për t’u transmetuar sot, këngëtarja e “Same Old Love” flet hapur për pasojat e ndarjes së saj nga Bieber, me të cilin kishte një lidhje sërish. për gjashtë vjet. Të dy u ndanë përgjithmonë në vitin 2018, dhe muaj më vonë, Bieber u martua me modelen Hailey Baldwin.

“Gjithçka ishte kaq publike,” thotë Gomez në dokumentar, për Entertainment Tonight. “Ndihesha e përhumbur nga një marrëdhënie e kaluar që askush nuk donte ta linte. Pastaj thjesht e kalova atë dhe nuk kisha më frikë.”

Edhe pse e vështirë për t’u përballur në atë kohë, ajo tani e mendon ndarjen e tyre në një këndvështrim pozitiv.

“Ndjehem sikur më duhej të kaloja dhimbjen më të keqe të mundshme ndonjëherë dhe më pas thjesht harrova gjithçka, ishte vërtet konfuze”, thotë ajo. “Por unë thjesht mendoj se kjo duhej të ndodhte dhe në fund të fundit ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë”.

Për të zgjidhur ndjenjat e saj për ndarjen e tyre dhe martesën e mëvonshme të Bieber, Gomez tregon se ajo thirri kantautorët Julia Michaels dhe Justin Tranter; së bashku, treshja krijoi “Lose You to Love Me”.