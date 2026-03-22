Sekuestrohet municion luftarak dhe tritol në Vlorë, në pranga 35-vjeçari
Policia e Vlorës ka sekuestruar sot municion luftarak dhe tritol, duke goditur një rast të mbajtjes pa leje të municionit luftarak dhe lëndëve plasëse. Gjatë aksionit, u arrestua në flagrance poseduesi i tyre, A. C., 35 vjeç. “Në vijim të goditjeve të pandërprera ndaj veprimtarive kriminale, si dhe mbi bazën e informacioneve të siguruara në…
Lajme
Policia e Vlorës ka sekuestruar sot municion luftarak dhe tritol, duke goditur një rast të mbajtjes pa leje të municionit luftarak dhe lëndëve plasëse. Gjatë aksionit, u arrestua në flagrance poseduesi i tyre, A. C., 35 vjeç.
“Në vijim të goditjeve të pandërprera ndaj veprimtarive kriminale, si dhe mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë goditën një rast të mbajtjes pa leje të municionit luftarak dhe lëndëve plasëse. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit A. C., shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 158 fishekë luftarakë dhe 1 kallëp lënde plasëse, të dyshuar si tritol. Në përfundim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi A. C., 35 vjeç, banues në Vlorë, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, tha policia, njofton A2.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme.