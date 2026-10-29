“S’duam suspendime, duam burgosje”, protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Gërvallës, Sveçlës dhe Muhaxherit
Në ditën e dytë të protestës ku po kërkohet drejtësi për gruan që u vra para pak ditësh në Pejë, Arlinda Zekajt, protestuesit kanë mbërritur para objektit të qeverisë. Njëra prej organizatoreve të protestave, Anitë Nikaj, i listojë disa kërkesa në drejtim të qeverisë, ku u kërkuar shkarkimi, ndjekja penale dhe burgosja për kryeprokuroren e…
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Në ditën e dytë të protestës ku po kërkohet drejtësi për gruan që u vra para pak ditësh në Pejë, Arlinda Zekajt, protestuesit kanë mbërritur para objektit të qeverisë.
Njëra prej organizatoreve të protestave, Anitë Nikaj, i listojë disa kërkesa në drejtim të qeverisë, ku u kërkuar shkarkimi, ndjekja penale dhe burgosja për kryeprokuroren e Prokurorisë së Pejës, Lumturije Vuçetajn, për prokuroren e rastit, Suada Ramza-Hamzajt, gjykatësin Migjen Kastrati, zyrtarin e gjykatës Shemsedin Haxhijaj, dorëheqja e kryetarit të Pejës, Gazmend Muhaxherit, ajo e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvallës dhe dorëheqja e ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.
“Kërkojmë shkarkimin, ndjekje penale dhe burgosje të kryeprokurores Lumturije Vuçetajt. Kërkojmë shkarkimin, ndjekjen penale dhe burgosjen e prokurores së rastit, Suada Rama-Hamzajt. Kërkojmë burgosjen, shkarkimin dhe ndjekjen penale të zyrtarit të gjykatës Shemsedin Haxhijajt. Kërkojmë shkarkimin, ndjekjen penale dhe burgosjen e gjykatësit Migjen Kastrati. Kërkojmë shkarkimin, burgosjen dhe ndjekjen penale të u.d të drejtoreshës së QPS-së në Pejë, Shpresa Lungajt. Kërkojmë dorëheqjen e kryetarit të Pejës, Gazmend Muhaxherit. Kërkojmë shkarkimin, ndjekjen penale dhe burgosjen e policit të lodhur, Farukut. Kërkojmë dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla. Kërkojmë dorëheqjen e ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçlës. Kërkesat tona janë të qarta, s’duam suspendime, duam shkarkime, burgosje e ndjekje penale”, tha ajo.
Ndërsa, njëra nga protestueset tjera tha se sot u bë edhe më e qartë se Policia e Kosovës anashkalon, nënvlerëson, përçmon dhe ndihmon për t’i vrarë gratë e vajzat që raportojnë dhunë.
Sipas saj, polici Faruk Muqolli ishte lodhur nga këmbëngulja e Arlindës për drejtësi, teksa shtoi se detyrë e protestuesve është që të sigurohen se policia të japë përgjegjësi.
“Kur Arlinda kërkoi ndihmë prej policisë kundër abuzuesve të saj, polici në detyrë i përçmoi përgjërimet e saj deri në frymën e saj të fundit. Ai polic i tha se nuk do të merret më me të dhe se ish pas lodhur prej përgjërimeve të saj për siguri e drejtësi. Për çka ish lodh ai, ai ish lodhë veç prej punës dhe detyrës së vet, kurrgjë më shumë, prej Arlindës dhe vetëdija e saj e plotë që policia ia bënte edhe më të mundshme padrejtësitë ndaj saj. Ai polic ish pas lodhur nga këmbëngulja e Arlindës për drejtësi, ish lodhur deri në vrasjen e saj. Sot, është detyrë e jona që të sigurohemi se policia jep përgjegjësi. Sot e çdo ditë tjetër nuk lejojmë që policia të shitet si institucion sigurie për gratë e t’i ndihmoi dhunës ndaj tyre. Në mënyrën më të përgjegjshme ne e kemi kuptuar se policia neve nuk na mbron. Kjo neve na ka kushtuar dhunë, na ka kushtuar nënçmim e vrasje. Ai polic është krejt policia. Ai nuk është një defekt, është një manifestim i natyrshëm i sistemit tonë të dhunshëm”, tha ajo.
Policia e Kosovës ka suspenduar 11 zyrtarë lidhur me trajtimin e rastit të viktimës Arlinda Zekaj në Vitomiricë të Pejës.
Vendimi është marrë pas rekomandimit të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK), i cili po zhvillon hetim paraprak për veprimet apo mosveprimet e tyre në këtë rast.
Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e sotme suspendoi kryeprokuroren e Pejës, Lumturije Vuçetaj dhe prokuroren Arlinda Nallbani Gacaferi. Njëkohësisht, ndaj tyre u hap procedurë hetimore.