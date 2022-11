Scaloni: Botërori 2022 mund edhe të mos jetë i fundit për Messi Trajneri i kombëtares së Argjentinës, Lionel Scaloni ka dhënë disa komente lidhur me Lionel Messi. Tifozët e futbollit, e sidomos ata të Lionel Messi, po e presin me padurim Kupën e Botës, pasi besojnë se do të jetë hera e fundit që shohin shtatë herë futbollistin më të mirë në botë të luajë në kompeticionin…